Fiorentina, il rilancio per Paquetà…e il difensore viola che piacerebbe al Milan

Il Milan sta intrattenendo fitti rapporti con il procuratore Fali Ramadani. E se la Fiorentina insistesse per avere Lucas Paquetà, i rossoneri potrebbero chiedere di inserire nell’operazione il difensore gigliato Nikola Milenkovic, assistito proprio dall’agente macedone. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.

La Fiorentina nel mese di gennaio aveva formulato una proposta al Milan per Paquetà, un’operazione che non era andata a buon fine per una serie di circostanze. La società di Commisso potrebbe però rilanciare per il trequartista brasiliano.