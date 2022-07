Fiorentina: Il trasloco a Empoli è una soluzione concreta e comoda. Ma per le competizioni europee

In vista dei lavori che ci saranno al Franchi, non sappiamo ancora se la Fiorentina sarà costretta ad emigrare o meno.

Il club viola, comunque, si sta già guardando intorno e la soluzione più ’comoda’ sarebbe sicuramente quella di andare a Empoli.

Questo però per il campionato: in caso di impegni europei bisognerà valutare altre opzioni che permettano una capienza maggiore e che abbiano la licenza Uefa per tali competizioni.