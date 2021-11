Fiorentina, in arrivo il vertice di mercato. Tutti i nomi sul tavolo di Pradè e Barone

Dopo la trasferta della Fiorentina contro la Juventus, è in programma la sosta per le Nazionali. In casa viola, sarà l’occasione per stabilire le strategie di mercato: è in programma nei prossimi giorni, infatti, un summit per fare il punto della situazione.

Il primo punto di discussione sarà ovviamente il futuro di Vlahovic. Verranno analizzate le possibilità di discutere offerte sia per gennaio che per l’estate. Dopodiché, si passerà a parlare delle entrate: ha registrato un brusco stop l’affare Lucca, mentre il futuro di Belotti è in stand-by.

Sensazioni sempre più positive, come riportato da La Nazione, per Alvarez del River Plate. La Fiorentina, qualsiasi siano le mosse relative a Vlahovic, a gennaio andrà a ritoccare il reparto d’attacco in modo consistente. In tal senso, la pista sudamericana seguita con attenzione da Burdisso potrebbe riservare qualche sorpresa.