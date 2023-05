Fiorentina, in arrivo la maglia per la stagione 23-24: il video pubblicato sui social dai viola

Pochi minuti fa la Fiorentina ha voluto dare qualche anticipazione su quella che sarà la maglia della prossima stagione. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il club gigliato si sta preparando all’uscita del kit per la stagione 23-24 firmato RobediKappa.

Nel video, nel quale si intravedono solo alcuni particolari della nuova maglia, si capisce che per la prima volta dall’inizio del rapporto con Kappa (estate 2020) probabilmente potrebbe tornare il colletto alto. La Fiorentina ancora non ha reso noto niente, ma è probabile che ci siano aggiornamenti in merito già nel corso della prossima settimana. I tifosi viola intanto sognano..

Questo il video pubblicato dal club: