MOENA – La Fiorentina ha fatto da pochi istanti il suo ingresso in campo per il penultimo allenamento del ritiro in Val Di Fassa. Dopo un breve discorso di mister Italiano, la squadra ha cominciato ad allenarsi con degli esercizi sulla rapidità. L’unico assente è José Maria Callejon, che non ha ancora recuperato dalla botta subita domenica nell’amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno. Lavoro a parte, invece, per Dimo Krastev che nei giorni scorsi ha accusato un problema muscolare.