Fiorentina in pressing su Junior Messias: la situazione

La Fiorentina guarda in casa del Crotone per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo aver fatto un sondaggio per Simy (LEGGI QUI), il club di Rocco Commisso sembra essersi iscritto anche alla corsa per Junior Messias. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Fiorentina e Torino starebbero tentando il sorpasso nei confronti del Genoa, che nelle settimane scorse si era mosso in anticipo rispetto alla concorrenza.

In questi giorni, le quotazioni del club di Preziosi sembrano scese. Quel che è certo, in conclusione, è che il brasiliano non resterà al Crotone in B e dirà addio durante l’estate.