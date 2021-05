Non solo la partita: Barone chiede informazioni su un attaccante del Crotone

A pochi minuti dall’inizio di Crotone-Fiorentina, ultima giornata di questo campionato, dallo Stadio Ezio Sfida arriva la notizia di una nuova pretendente per l’attaccante dei Calabresi Simeon Tochukwu Nwanko, meglio conosciuto come Simy: secondo quanto riportato da SkySport la Fiorentina, rappresentata da Joe Barone, quest’oggi avrebbe fatto un sondaggio per portare il nigeriano classe 1992 a Firenze. Il numero 25 del Crotone potrebbe andare a completare la fase offensiva della Fiorentina con Dusan Vlahovic: i due, che in questa stagione hanno segnato 41 gol insieme, potrebbero comporre un coppia d’attacco di tutto rispetto.