Fiorentina in ritardo di una vittoria rispetto allo scorso anno, crollano quasi tutte le big: il confronto con la scorsa stagione

Dopo sette giornate di Serie A arriva la sosta, momento di pausa che permette di fare un primo bilancio di questo campionato. La Fiorentina ci arriva dopo una vittoria fondamentale contro l’Hellas Verona, che porta a due il conto dei successi in campionato per i viola e a nove il conteggio dei punti totali. La squadra di Italiano, però, se confrontata allo scorso anno, è in ritardo di tre punti dopo i primi sette turni.

Dando un occhio alle altre, bene Atalanta e Udinese, mentre crollano quasi tutte le big. Questa la classifica, con tra parentesi i punti di differenza (alla settima giornata= con lo scorso anno: