Fiorentina in ritardo sul mercato? Quello che qualcuno (colpevolmente) si dimentica

Avendo una parte social, sia sul sito che sulle nostre pagine, piuttosto marcata, stiamo notando una certa preoccupazione da parte di diversi tifosi della Fiorentina. In diversi si lamentano del fatto che il club viola sia in ritardo sul mercato. Preoccupazione condivisa anche da qualche addetto ai lavori.

C’è un fatto però che viene, talvolta anche colpevolmente, dimenticato: il mercato invernale del club di Commisso non è stato solamente improntato all’immediato, ma è stato un mercato che possiamo definire anche di prospettiva. Per essere più chiari, acquisti come quelli di Kouame, di Duncan, lo stesso Cutrone, risulteranno buoni nella composizione della rosa che vedremo in campo la prossima stagione. Senza dimenticarci, e ci mancherebbe altro, di Amrabat.

La definizione di un programma di rafforzamento è stata fatta da diverse settimane. Certo, e questo è un dato oggettivamente vero, magari il nome dell’allenatore poteva essere scelto precedentemente rispetto a quando Commisso ha dato la sua ‘benedizione’ alla prosecuzione del rapporto con Iachini, e questo avrebbe dato maggior tempo e libertà d’azione a Pradè. Però le condizioni di partenza erano comunque buone. Resta da portare a compimento l’opera e allora seguiamo il lavoro della dirigenza, spogliandoci però di ansie, a nostro giudizio, inopportune.