Fiorentina in rosso? Si, ma Commisso e il CdA hanno deciso di spostare la chiusura dell’esercizio sociale

La Fiorentina pubblicherà il Bilancio Consolidato sulle pagine del proprio sito internet entro il 31 maggio, ma dagli atti depositati in Camera di Commercio è già noto che l’esercizio al 31 dicembre 2019 – relativo alla capogruppo Acf Fiorentina Spa e che invece non contiene i conti di Firenze Viola, Promesse Viola e Fiorentina Women, tre controllate che il CdA dello scorso 12 ha deciso di incorporare all’interno della capogruppo stessa – si è chiuso con un passivo di 27,6 milioni di euro contro i 14,5 milioni del bilancio al 31 dicembre 2018: una perdita compensata dal ricorso alle riserve che sempre al bilancio dell’anno precedente ammontavano a 76,5 milioni di euro. Va ricordato, infine, che la nuova proprietà facente capo a Rocco Commisso, sempre nel succitato CdA, ha deciso di spostare la chiusura dell’esercizio sociale dal 31 dicembre al 30 giugno per correlarla alla stagione sportiva anziché all’anno solare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.