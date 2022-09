Fiorentina in Viola da 93 anni: oggi il compleanno della maglia più amata

Giornata speciale per la storia della Fiorentina. Oggi, infatti, compie 93 anni il colore della maglia che ha reso celebre la società in tutto il mondo. Proprio il 22 settembre 1929 il club disputava la sua prima partita con una maglietta viola e qui lo possiamo ricordare grazie alla memoria del Museo Fiorentina:

“22 settembre 1929 – 22 settembre 2022

La maglia viola compie oggi 93 anni!

Il 22 settembre 1929, l’Associazione Fiorentina del Calcio scese in campo per la prima volta con la nuova maglia viola col giglio rosso sul cuore.

Il nuovo colore, scelto dal marchese Ridolfi, fece il suo debutto nella gara amichevole contro la Roma, disputata il 22 settembre 1929 sul terreno di Via Bellini”.