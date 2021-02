Fiorentina-Inter: le curiosità sulla sfida di domani al Franchi

L’anticipo della ventunesima giornata di campionato sarà la sfida tra Fiorentina e Inter. Proprio come una settimana fa contro il Torino, i viola aprono le danze nuovamente di venerdì sera. Ecco alcuni numeri e curiosità sul match del Franchi. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter (4 pareggi, 3 sconfitte), dopo aver ottenuto cinque successi nelle sei precedenti. Al Franchi i viola sono rimasti imbattuti nelle ultime sei gare di campionato contro l’Inter, e l’ultimo successo nerazzurro a Firenze in campionato risale al febbraio 2014. La Fiorentina non guadagnava così pochi punti (22) a questo punto della Serie A dal 2001/02, quando trovò la retrocessione. Da una parte l’Inter ha il miglior attacco del campionato attuale con 49 reti, dall’altra solo il Parma (14) ha segnato meno della Fiorentina (21). Altra curiosità: le due squadre sono le uniche due compagini senza alcun infortunato in rosa.

0 0 vote Article Rating