Fiorentina-Italiano: c’è l’intesa progettuale, manca quella economica. Non c’è una scadenza per il rinnovo: i dettagli

Il rinnovo di Vincenzo Italiano tiene in ansia Firenze, ma il Corriere dello Sport-Stadio non ha dubbi: il tecnico nato a Karlsruhe sarà l’allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione. L’annuncio del prolungamento non è ancora arrivato perché è stata trovata per il momento soltanto l’intesa a livello progettuale, anche se tra acquisti e cessioni le cose da fare sono tante.

Non c’è invece l’accordo economico, pur sapendo che entrambi le parti in causa vogliono continuare con l’altra per almeno un’altra stagione. Il nuovo contratto dovrebbe arrivare fino al 2025, con Italiano che chiede un riconoscimento economico come qualsiasi altro professionista per aver riportato la Fiorentina in Europa. Da un milione (meno) di adesso ad almeno un milione e 500mila euro, per poi salire a due.

La società comprende la posizione di Italiano ed è pronta a gratificare il mister e il suo staff, ma ha rilanciato con una proposta di aggiungere bonus variabili per entità economica al raggiungimento dell’obiettivo nella prossima stagione. Di questo stanno discutendo. Non c’è una scadenza, forse nemmeno il ritiro di Moena: ma prima si risolve e meglio è.