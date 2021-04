Fiorentina-Juventus è anche un crocevia per i due numeri 7 in campo

Uno scontro che si ripete nuovamente dopo la prima volta in quel Portogallo-Francia del Mondiale 2006. Dopo 15 anni Franck Ribery e Cristiano Ronaldo si trovano ancora in campo da avversari, con rispettivamente con 38 e 36 anni sulle spalle. La Gazzetta dello Sport di oggi precisa come entrambi quest’oggi siano due campioni che nobilitano il campionato italiano e allo stesso tempo riaprono il dibattito sul livello del nostro calcio. In Fiorentina-Juventus in programma al ‘Franchi’ andrà infatti in scena per la dodicesima volta nella loro carriera la sfida tra i numeri 7.

E se per sei volte su otto che si sono affrontati in Champions è stato in semifinale, adesso si trovano entrambi a combattere per tutt’altre ambizioni. Da una parte c’è la salvezza della Fiorentina da sigillare, dall’altra la corsa al quarto posto e al tempo stesso a una qualificazione in Champions League. Dopo questa gara e un’altra serie di partite entrambi i giocatori dovranno riflettere sul loro futuro. Il fuoriclasse francese ha il contratto in scadenza e si consulterà con la famiglia prima di prendere una decisione, mentre il portoghese difficilmente resterà in bianconero senza Champions.

Ma il futuro è oggi con Fiorentina-Juventus, che non sarà una semifinale di Champions ma comunque partita che conta parecchio. Il dettaglio curioso è che per Ribery fino al giorno d’oggi non è mai arrivata la sconfitta in campo contro i bianconeri.