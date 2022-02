Fiorentina-Juventus in chiaro in TV. I viola trasmessi dalla rete ammiraglia di Mediaset

Grande atmosfera annunciata al Franchi, mercoledì prossimo per la semifinale d’andata di Coppa Italia, tra Fiorentina e Juventus. Trentamila tifosi saranno presenti allo stadio per cercare di spingere la squadra viola a superare gli avversari.

Per tutti gli altri, Fiorentina-Juventus diciamo subito che sarà possibile vederla in TV, in chiaro (gratis) e in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, ovvero Canale 5.

A commentare questo match, che inizierà alle 21, ci saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Altri inviati a Firenze: Monica Vanali e Stefano Messina.

Le semifinali saranno visibili anche su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.