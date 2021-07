La Gazzetta dello Sport: Gli applausi di Italiano

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, in chiave Fiorentina leggiamo a pagina 17: “Da tutto a niente Dalla Champions alle panchine svanite Gattuso, estate nera in vacanza forzata”. Sommario: “A 90’ dalla fine era 3° con il Napoli e piaceva alla Juve. Poi l’addio con Adl, la firma con la Fiorentina e la risoluzione prima del via, il Tottenham che sfuma per la protesta dei tifosi. Una débâcle”. In taglio basso invece c’è: “Italiano già applaude i viola “Tutti con la voglia di Vlahovic“. Articolo che inizia così: “Parte con una vittoria per 7-1 la stagione della Fiorentina. La squadra viola ha battuto i dilettanti dell’Ostermunchen con reti di Milenkovic, Bonaventura, Duncan, Ranieri, Saponara e doppietta di Benassi“.