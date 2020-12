Fiorentina, le sorprese arrivano dalla linea mediana e dell’attacco. E Pulgar rischia

Quali potrebbero essere le idee di Prandelli in vista dello scontro diretto tra la Fiorentina e il Genoa? Su La Nazione si legge che le sorprese dovrebbero arrivare dalla linea di centrocampo e ovviamente dall’attacco dove l’astinenza da gol delle punte pesa come un macigno sulle vicende viola.

Sulla mediana, l’innesto di Duncan appare molto probabile e a stare fuori sarà uno fra Pulgar e Amrabat (più il primo del secondo a dire il vero).

In attacco invece, data per sicura la presenza di Ribery, Prandelli dovrà decidere se dare continuità e puntare così ancora una volta su Vlahovic, oppure provare l’inserimento di Cutrone dal primo minuto da utilizzare come punta centrale e FR7 di spalla, o in alternativa in mezzo (nella linea offensiva del 4-3-3-) a Ribery e Callejon.

E Kouame? La scelta se impiegare o meno il giocatore potrebbe essere legata ad un risvolto psicologico. Un anno fa l’ivoriano era ancora un giocatore del Genoa e proprio con la maglia rossoblu addosso era riuscito a fare cose importanti, meritandosi applausi e consensi. Quindi potrebbe avere motivazioni personali per affrontare una partita nella quale vorrà essere protagonista.