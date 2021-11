“Fiorentina leggermente favorita per domani. La carriera di Vlahovic potrebbe non avere limiti”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Zauri ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della partita di domani sera tra Juventus e viola. Queste le sue dichiarazioni: “Non vedo favorite per la partita di domani. La Juventus è più forte ma il campionato ha detto altro. Anche quando perde invece la Fiorentina fa ottime prestazioni. Se devo sbilanciarmi dico 51% Fiorentina 49% Juventus”

E su Vlahovic: “Lui è un gioiello in vetrina. Se fa bene la sua carriera non ha limiti vista la fame che ha. Dispiace per quello che è accaduto con la società. Poteva finire meglio visto che la Fiorentina lo ha fatto crescere e allo stesso tempo lui ha rilanciato la squadra”.