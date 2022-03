Fiorentina: L’Europa passa anche attraverso la crescita di due calciatori

L’Europa in sei tappe. Aprile ha i contorni del mese decisivo per lo sprint finale della Fiorentina che avrà a disposizione cinque gare di campionato e una di Coppa Italia per tracciare il proprio futuro. Il pareggio in casa dell’Inter ha portato soltanto un punto in classifica, ma una maggiore convinzione nei propri mezzi. I giocatori ci credono, parlano di grandi traguardi con la voglia di stupire.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, serviranno i gol di Piatek e Cabral e sarà fondamentale la crescita di alcuni protagonisti che hanno già iniziato in questo periodo la loro risalita: è il caso di Igor in difesa, ottimo partner di Milenkovic, e di Castrovilli a centrocampo che fra assist e zampini decisivi nella manovra di Italiano sta tornando sui livelli che Firenze ha apprezzato all’inizio della sua avventura nel club di Commisso