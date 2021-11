Fiorentina-Milan, come seguire la partita in DIRETTA TV

La sfida tra Fiorentina e Milan in programma sabato prossimo al Franchi con inizio alle ore 20.45, verrà trasmessa in diretta tv da DAZN e in coesclusiva da Sky. Su entrambe le piattaforme, la visione sarà, ovviamente, a pagamento.

Per vederla su DAZN sarà sufficiente scaricare l’app su una moderna smart tv o in alternativa, se ne si è sprovvisti, collegando la tv a dispositivi come TIMVISION BOX, a console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per quanto riguarda invece Sky, i canali dove sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per chi non volesse o non potesse accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che Fiorentinanews.com proporrà la consueta, seguitissima, diretta testuale, totalmente gratuita, con la descrizione delle azioni in tempo reale e con i vostri commenti.