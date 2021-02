La Fiorentina Primavera elimina il Milan e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus!

Scende in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera la Fiorentina di mister Alberto Aquilani detentrice del titolo. Di fronte ci sarà il Milan, nella partita che comincerà alle ore 15.00 al Gino Bozzi di Firenze. La vincente sfiderà ai quarti di finale la Juventus. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della partita.

Fiorentina: Luci, Frison, Ponsi, Gabrieli (dal 46′ Chiti), Fiorini, Corradini (dal 58′ Pierozzi), Milani, Bianco, Spalluto (dal 69′ Neri), Amatucci (dal 69′ Munteanu), Di Stefano (dal 89′ Agostinelli)

95′: FINISCE QUI! FIORENTINA 2-1 MILAN!! Ai quarti di finale sarà Fiorentina-Juventus!

90′: saranno 5 i minuti di recupero

89′: entra Agostinelli entra Di Stefano

83′: cosa ha fatto Moleri!! Salvataggio strepitoso del portiere rossonero sul colpo di testa a botta sicura di Di Stefano

80′: Fiorentina vicina al gol con Ponsi, ma il suo colpo di testa finisce si poco sopra la traversa. Squadre lunghe

79′: la Fiorentina prova a sorprendere il Milan in contropiede, i rossoneri continuano a spingere pericolosamente

71′: ammonito anche Frison

69′: doppio cambio per la Fiorentina: escono Amatucci e Spalluto, entrano Monteanu e Neri

63′: ammonito Fili per un fallo su Spalluto

61′: errore in impostazione di Luci. Tonin ci prova da fuori, palla larga.

58′: esce Corradini, entra Pierozzi per la Fiorentina

56′: spinge forte il Milan, Luci però risponde di nuovo presente su un tiro dal limite

53′: brutto fallo di Olzer su Bianco, giallo per il giocatore del Milan

52′: ci prova ancora Nasti dalla destra, attento Luci che para basso

51′: buona sortita offensiva del Milan con Olzer, palla che finisce sul fondo

46′: ricomincia la partita, nella Fiorentina entra Chiti al posto di Gabrieli (che era ammonito)

45′: finisce con qualche secondo di anticipo un bel primo tempo tra Fiorentina e Milan

30′: fallo duro al limite dell’area viola. Ammonito Gabrieli, la punzione di Olzer finisce larga

26′: Nasti! La riapre il Milan a sorpresa con il colpo di testa di Nasti che ha approfittato di un pasticcio difensivo viola

23′: azione spettacolare della Fiorentina con Ponsi che però si defila troppo. Para Moleri la conclusione

19′: Luci esce dai pali e respinge con i pugni un cross pericoloso arrivato dalla destra. La Fiorentina continua a spingere sull’acceleratore

13′: SPALLUTO!!! Servito da Di Stefano, il giocatore viola deve solo depositare in porta. Errore difensivo del Milan con Fili

11′: ritmi alti al Bozzi, entrambe le squadre giocano a viso aperto

5′: brivido per Luci, che tenta di dribblare un attaccante rossonero che fortunatamente tocca la palla e consente la presa al portiere viola

3′: FIORINI!! Spiazza il portiere rossonero e porta subito in vantaggio la Viola!!

3′ RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo netto su Bianco

1′: fischio d’inizio, comincia la partita

Presente al Bozzi anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso!