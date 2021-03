Fiorentina-Milan: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Milan

Dopo la roboante vittoria per 4-1 a Benevento impreziosita dalla strepitosa tripletta di Vlahovic la Fiorentina di Cesare Prandelli torna al ‘Franchi’ per giocare contro il Milan dell’ex allenatore Stefano Pioli. Gli avversari devono ancora scontare la delusione l’eliminazione dall’Europa League arrivata contro il Manchester United giovedì, ma sono ancora in corsa per lo scudetto e un posto in Champions League. Una gara importante per i viola che ancora devono raggiungere la quota salvezza e continuare ad allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica. I rossoneri arrivano a Firenze con una squadra ridotta numericamente per via della lunga lista di indisponibili, ma recuperano in attacco Ibrahimovic. L’appuntamento è per le ore 18:00, dirige la gara il sig. Guida di Pompei. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o il tasto F5 se state utilizzando un computer.