Milenkovic: “Grinta ed energia positiva, tutto quello che ci ha già trasmesso Iachini. Firenze e i tifosi si meritano una classifica migliore di questa”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato su ViolaChannel del momento della squadra: “Abbiamo concesso poco al Bologna, poche occasioni, abbiamo avuto la possibilità di chiudere la gara. E abbiamo subito gol al 94′. Dobbiamo guardare avanti e cercare di fare più punti possibili perché la classifica non è bella per noi, per questa squadra e per questa città. Non è quello che Firenze si merita. Eravamo un po’ delusi dopo la partita di lunedì. I tifosi sono incredibili: il primo gennaio erano ottomila a darci il loro sostegno, nonostante la nostra posizione in classifica. Anche a Bologna ci hanno dato un grande sostegno. Iachini? E’ una persona che ha carattere, grinta, energia positiva e ce le sta trasmettendo a tutti noi. Stiamo cercando di abituarci a fare tutto quello che ci chiede. Poche squadre hanno l’appoggio e quella vicinanza che ci garantisce la famiglia Commisso. Vlahovic? Ha fatto un gol spettacolare ad uno dei migliori portieri del mondo. Ha un carattere molto forte, una grande personalità, e vuol fare grandi cose con la Fiorentina. Gli obiettivi per il 2020? Tornare su in classifica, stare in una posizione migliore, perché questi tifosi se lo meritano e sono sicuro che sarà così”.