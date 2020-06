Fiorentina-Napoli: Va in scena lo scambio? Milenkovic resta fuori dalla portata di De Laurentiis

Alla Fiorentina piace Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli. La notizia viene rilanciata stamani da La Gazzetta dello Sport. Gli azzurri vorrebbero Nikola Milenkovic, ma la prima richiesta, di 30 milioni di euro da parte del club viola, è stata ritenuta eccessiva da De Laurentiis e i suoi. Ai partenopei piace anche il centrale argentino German Pezzella.

Uno scambio Ghoulam-Pezzella alla fine potrebbe tornar comodo ad entrambe le società, si legge sulla ‘rosea’. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di prestito oneroso. In passato il feeling De Laurentiis–Della Valle c’era, anche per affari in comune degli imprenditori, con Commisso la gestione è cambiata.