Fiorentina-Nicolas Gonzalez, ecco dove si svolgeranno le visite mediche

Nella notte tra lunedì e martedì l’Argentina giocherà la sua terza partita del girone di Copa América. A quota quattro punti, con una vittoria contro il Paraguay l’Albiceleste ipotecherebbe il passaggio ai quarti di finale. Stanotte non dovrebbe giocare Nicolas Gonzalez, promesso sposo della Fiorentina: l’esterno d’attacco ha subito una botta contro l’Uruguay e verrà risparmiato da Scaloni. L’Argentina riposerà nella quarta della giornata della fase a gironi e tornerà in campo il 29 giugno per l’ultima gara prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta.

Nei prossimi giorni, dunque, la Fiorentina potrà far svolgere le visite mediche a Gonzalez. Dato che alla Nazionale di Scaloni è stato concesso di recarsi in Brasile soltanto per la disputa delle partite, potrà farle in Argentina. Più precisamente al centro sportivo Ezeiza, la Coverciano dell’Albiceleste. L’ultimo step prima dell’ufficialità dell’acquisto del classe ’98 della Fiorentina.