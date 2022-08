Fiorentina nuova, difetti vecchi: i due aspetti da migliorare

Nonostante abbia vinto le prime due partite stagionali contro Cremonese e Twente, non tutti gli aspetti sono positivi in casa Fiorentina. Anzi, in campo si sono riviste pressappoco le stesse lacune che hanno caratterizzato la squadra di Vincenzo Italiano nella scorsa stagione.

Senza l’infortunato Igor, la difesa della Fiorentina non offre le giuste garanzie. Prima le amnesie di Quarta, poi la linea alta che tiene in gioco Cerny in occasione del gol del Twente: è necessario sbagliare di meno.

Anche i cambi sono un problema: coloro che sono entrati dalla panchina non hanno inciso in modo decisivo. Inoltre, come sottolineato dallo stesso Italiano, la Fiorentina subisce gol ogni volta che gli avversati tirano verso la porta: un problema, questo, da risolvere il prima possibile.