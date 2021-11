Fiorentina, Odriozola e Real Madrid, un triangolo destinato ad ampliare la propria area. Le merengues fanno il prezzo per il terzino spagnolo

Real Madrid, Odriozola e Fiorentina, un trio che sta funzionando, un triangolo destinato ad ampliare la sua area, a definire il suo perimetro. Il calciatore spagnolo, in prestito secco ai viola dalla scorsa estate, ha avuto un buon impatto col calcio italiano, tant’è che i blancos starebbero pensando a monetizzare dalla sua cessione.

Secondo quanto riporta defensacentral.com le merengues avrebbero intenzione di vendere Odriozola la prossima estate e ottenere una cifra che si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro dalla sua cessione. Difficile infatti che si apre la possibilità di un ritorno in terra iberica per il difensore viola, dato che nello stesso ruolo Ancelotti può contare su Carvajal e Lucas Vazquez. Fiorentina e Real Madrid sono dunque pronte a sedersi ad un tavolo per parlare del futuro del giovane terzino, con appuntamento fissato per la prossima estate.