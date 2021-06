Okaka: “Miranchuk? No, io scelgo Kokorin. E’ un talento che tutti in Italia conoscono bene”

L’attaccante dell’Udinese, Stefano Okaka, intervistato da Tele-sport.ru ha rilasciato dichiarazioni positive sul giocatore della Fiorentina, Aleksandr Kokorin.

Il russo ha visto raramente il campo a Firenze, anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, ma per Okaka “è un talento che tutti in Italia conoscono bene”.

E ancora: “Non bisogna dimenticare una cosa, se perdi 5-6 mesi per qualche motivo, puoi perdere le tue abilità. Spesso ci vuole pazienza e duro lavoro per tornare al livello precedente. Il talento da solo non basta”.

Infine: “Chi scelgo come partner tra Miranchuk, Kokorin e Shomurodov? E’ una domanda difficile. Probabilmente, dopotutto, Kokorin, che conosco meglio degli altri. Scelgo Kokorin!”.