Fiorentina-Padova: Come seguire la partita in DIRETTA TV

E’ stata una sorta di telenovela quella che ha preceduto la decisione della Rai di trasmettere Fiorentina-Padova. In un primo tempo la TV di stato non aveva previsto la copertura della gara del Franchi; una decisione strana, anche perché quella viola è la squadra impegnata in questo turno che ha anche il maggior bacino d’utenza. Alla fine però, dopo l’intervento del club e dopo la protesta dei tifosi gigliati, la stessa Rai è tornata sui suoi passi. Allora dalle ore 17 sarà visibile in diretta via internet su Rai Play (servizio di streaming e app).

Ricordiamo però anche che ci sarà la diretta testuale di Fiorentinanews.com, completamente gratuita, con la descrizione delle azioni in tempo reale e con i vostri commenti.