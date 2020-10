Fiorentina-Padova: Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Comincia oggi, dal terzo turno eliminatorio, l’avventura della Fiorentina nella Coppa Italia 2020-21. Alle 17.00 la squadra di Iachini scenderà in campo all’Artemio Franchi contro il Padova di Andrea Mandorlini, formazione che milita in Serie C e che ha precedentemente sconfitto il Frosinone. La gara sarà visibile in streaming sulla piattaforma Rai Play, disponibile sia tramite l’applicazione che sul sito web. Per chi non potesse vederla, Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

