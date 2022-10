Fiorentina, per il primo posto in Conference League servono (almeno) tre gol… contro una difesa fortissima. I numeri

Domani è il giorno di Fiorentina-Basaksehir, sfida valida per la quinta giornata dei gironi di Conference League. Per accendere le speranze di passare come prima, la squadra viola è chiamata al compito di vincere almeno 3-0, per equilibrare la situazione degli scontri diretti e la differenza reti. Ma l’avversario è probabilmente uno dei peggiori contro i quali tentare l’impresa.

L’Istanbul Basaksehir, oltre a non aver ancora subito una singola rete in Conference League, ha preso appena 4 gol in 10 partite di Super Lig (dove si trova in quarta posizione). Se contiamo i preliminari della competizione europea, i gol subiti diventano 8, ma in 20 partite. Inoltre, in questi 20 incontri disputati, il Basaksehir ha confezionato un clean sheet (porta inviolata) in ben 13 occasioni. Un numero che lascia immaginare la compattezza difensiva dei turchi e che deve rafforzare la consapevolezza che, per la Fiorentina, sarà cosa tutt’altro che facile.