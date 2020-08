Sul Corriere dello Sport-Stadio si affronta anche il tema del mercato in entrata della Fiorentina. Per la fascia sinistra continua a piacere Ken Sema dell’Udinese, ma può tornare di moda anche il nome di Leonardo Spinazzola, in forza alla Roma.

Per quanto riguarda i centrali di difesa elle ultime ore – a parte le idee Izzo e Ceppitelli – è spuntato il nome di Jean-Clair Todibo, difensore classe ’99 di proprietà del Barcellona che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia dello Schalke 04.