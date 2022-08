Fiorentina-Pjanic, pista aperta? E ci sarebbe la concorrenza di altri tre club di serie A

Pjanic e la Fiorentina, una pista ancora aperta? Si, secondo fichajes.net. Dopo diverse settimane di voci sulla sua possibile continuità dopo aver giocato l’anno scorso in prestito al Besiktas, Miralem Pjanic potrebbe essere più vicino che mai a porre fine al suo periodo all’FC Barcelona dopo essere arrivato due anni fa dalla Juventus di Torino in cambio di 70 milioni di euro.

E sembra che Pjanic stia attualmente gestendo quattro offerte di squadre italiane come Juventus de Torino, Milan, Napoli e Fiorentina per lasciare la Liga una volta per tutte e tornare in Serie A.