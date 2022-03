Fiorentina Primavera all’attacco della quarta Coppa Italia consecutiva: data e orario della semifinale contro la Roma

La Fiorentina Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia per provare a vincere il suo quarto titolo consecutivo. La Lega ha reso nota la data e l’orario della semifinale che i viola giocheranno contro la Roma. La partita si giocherà mercoledì 6 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Bozzi di Firenze.

Per la squadra di Aquilani un avversario ostico, attualmente dominatore assoluto in campionato. La Fiorentina però è stata una delle uniche tre squadre, nonché la prima, che è riuscita a battere i giallorossi in Primavera 1.