Poche emozioni e un’unica occasione potenziale proprio sul finire della prima frazione per la squadra viola: per il momento è 0-0 tra Lecce e Fiorentina Primavera. Nella squadra di Aquilani da segnalare il ritorno da prima punta di Munteanu, che fin qui non è riuscito a rendersi pericoloso ma ha contribuito più che altro alla manovra come riferimento offensivo.