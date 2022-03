Fiorentina Primavera, cambia l’orario della semifinale di Coppa Italia contro la Roma

Piccolo quanto importante cambiamento per la Fiorentina Primavera. Nei giorni scorsi la Lega Calcio aveva reso noti data e orario della semifinale di Coppa Italia contro la Roma, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 6 aprile alle ore 15 presso lo stadio Bozzi di Firenze.

In questi minuti la Lega Calcio ha comunicato una variazione nell’orario della partita, che non sarà più alle 15 bensì alle 16.30. Restano invariati giorno e sede dell’incontro, importantissimo per la Fiorentina che vuole conquistare la finale e provare a vincere la quarta Coppa Italia consecutiva.