Fiorentina Primavera: quante assenze nella trasferta contro la Juventus

Questo pomeriggio alle 17:00 la Fiorentina Primavera è attesa da una trasferta delicata: in occasione della dodicesima giornata di campionato, infatti, i ragazzi di mister Aquilani giocheranno contro i coetanei della Juventus. Sulla panchina viola non siederà l’allenatore romano, vista la squalifica di due turni rimediata a seguito dell’espulsione nella partita di Torino. Oggi al suo posto ci sarà il suo vice Quinto.

Diverse le assenze con cui i viola saranno ad affrontare i bianconeri: out Krastev e Dutu, oltre agli squalificati Pierozzi e Agostinelli (diffidato e ammonito il primo, stangato con cinque giornate il secondo) passando per Montiel, ormai in pianta stabile in prima squadra.