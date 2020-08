Fiorentina-Primavera: 1-0 Vlahovic sblocca la partita. Segui la diretta testuale della prima amichevole dell’anno su Fiorentinews.com

Tra pochi minuti la Fiorentina di Beppe Iachini scenderà sul campo del Franchi per la prima amichevole stagionale. Saltato il ritiro di Moena, e saltata quindi anche la classica amichevole contro il Trentino Team, quest’anno la squadra viola comincerà con una partita “in casa”: l’avversario di quest’oggi infatti è la Primavera di Alberto Aquilani, fresca vincitrice della Coppa Italia. Fischio d’inizio fissato per le ore 19.

11′ VANTAGGIO DELLA FIORENTINA: A SBLOCCARE LA PARITTA è VLAHOVIC: cross millimetrico di Saponara che trova il serbo solo in mezzo all’area. Da pochi metri il classe 200 non sbaglia e porta in vantaggio la prima squadra

8′ Ancora un’occasione sprecata per la Fiorentina: questa volta è Kouamè. Chiesa se ne va sulla fascia e serve l’ivoriano in mezzo all’area che, per servire a sua volta Vlahovic sul secondo palo, sbaglia la forza del passaggio e manda la palla sul fondo,

5′ Ci prova ancora Saponara: l’ex Lecce spreca una ghiotta occasione a pochi metri da chiara, palla a lato della porta di Chiorra

4′ La prima occasione per la squadra viola arriva da corner: Saponara riceve al limite dell’aria e prova a portare in vantaggio i suoi con un tiro centrale. Decisiva la ribattuta di un difensore.

1′ Fischio d’inizio della partita.

Ecco le scelte di Beppe Iachini, che per questa occasione ha optato per un 3-5-2: Terracciano, Milenkovic, Pezzella Caceres, Chiesa, Amrabat, Saponara, Castrovilli, Lirola; Kouame, Vlahovic.