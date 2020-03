Fiorentina pronta a partecipare alla corsa per Kumbulla. Una valutazione stellare

Il Verona ha saputo portare alla ribalta diversi giocatori nel corso di questa stagione. Pensiamo in primo luogo al centrocampista Amrabat, che sarà della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. C’è poi Rrahmani che è già stato preso dal Napoli.

Ma il vero nome caldo in uscita è scritto: Kumbulla, per cui c’è la fila. In inverno, si legge su La Gazzetta dello Sport, il Napoli è arrivato a un passo dalla chiusura del suo ingaggio, ma tutto è stato rinviato. Lipsia, Everton, Eintracht Francoforte, Inter e anche Fiorentina sono pronti a rilanciare le offerte per Kumbulla, sotto contratto con l’Hellas fino al 30 giugno 2022. Valutazione stellare per il difensore tra i 25 e i 30 milioni di euro.