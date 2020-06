Fiorentina pronta a puntare forte su Belotti, ma la prima risposta del Torino e tutt’altro che incoraggiante…

La Fiorentina cerca davvero un centravanti. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione. Viene specificato il fatto che di sicuro, nelle ultime settimane, il club viola ha fatto sondaggi importanti su candidati di livello.

Il club di Commisso è pronto a puntare forte su Belotti nel caso il Torino dovesse decidere di mettere il Gallo sul mercato. I dirigenti viola hanno già bussato alla porta del Toro e la prima risposta, per la verità, non è stata incoraggiante. I granata valutano l’attaccante non meno di 70 milioni. Tanti, troppi, visto che siamo nel primo mercato dell’emergenza finanziaria post-Covid.