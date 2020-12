Fiorentina, quant’è dura la risalita? Prospettive a confronto

Il pareggio ottenuto contro il Genoa all’ultima giornata è stato una boccata di ossigeno incredibile per la Fiorentina di Prandelli, che altrimenti avrebbe ottenuto la terza sconfitta in tre uscite dal ritorno in riva all’Arno. Adesso, però, la Viola dovrà cambiare marcia e pedalare in salita verso Natale.

La distanza che separa la Fiorentina dal terzultimo posto, come si legge sul Corriere Fiorentino, è la stessa che c’è dalla decima posizione. Dunque, anche soltanto un risultato pieno potrebbe cambiare di molto le prospettive della Viola. Anche se non farà facile, visti i prossimi impegni della squadra di Prandelli. A cominciare dall’Atalanta, che ha rubato il posto tra le grandi della Serie A proprio alla Fiorentina: inoltre, probabilmente anche il Gewiss Stadium, ristrutturato negli ultimi mesi, desterà un po’ di invidia viste le condizioni attuali del Franchi. E le voci degli ultimi giorni che allontanano sempre di più l’ipotesi del restyling.