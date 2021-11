Fiorentina-Real Madrid, non c’è solo Odriozola: Grandi manovre anche per gli attaccanti. La possibilità di arrivare a Jovic

I contatti tra Fiorentina e Real Madrid non si fermano al solo Odriozola.

Mourinho non sta ’vedendo’ Borja Mayoral che fino a questo momento ha giocato pochissimo. La sua avventura nella Capitale se non è al capolinea, poco ci manca. Il Real, stando a quanto riportato da La Nazione, sarebbe ben felice, nel caso, di girarlo alla Fiorentina.

Così come Luka Jovic. Il club di Madrid non mette veti alla sua partenza e Firenze sarebbe destinazione gradita, anche dalla sua agenzia, che fa capo a Fali Ramadani, procuratore notoriamente in ottimi rapporti con la Fiorentina.