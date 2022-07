Fiorentina-Real Vicenza, segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

MOENA – Alle 17:00 la Fiorentina scenderà in campo per la prima amichevole del ritiro estivo in Val di Fassa. Al Cesare Benatti di Moena, la squadra di Vincenzo Italiano allenerà il Real Vicenza che qualche giorno fa ha perso contro il Sassuolo per 10-1.

Per chi non potrà seguire dal vivo la partita, come di consueto Fiorentinanews.com offre la possibilità di leggere la diretta testuale della gara sul proprio sito, oltre ad un ricco post-partita con il commento sulla gara e le parole dei protagonisti.