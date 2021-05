Fiorentina-Ribery, avanti fino al 2022. Le prospettive del francese

La Fiorentina e Franck Ribery sono vicini a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto per un’altra stagione. Secondo quanto riportato da La Nazione, le parti sono al lavoro e presto potrebbe tenersi il summit decisivo per il prolungamento fino al 2022.

La permanenza dell’ex Bayern nella Viola del futuro rappresenta un punto di ripartenza, nonché una garanzia sulla qualità del rilancio della Fiorentina. L’ingaggio diminuirà rispetto ai quattro milioni attuali e l’obiettivo è trovare l’accordo prima della fine della stagione, anche per anticipare quei club che hanno messo gli occhi su Ribery. Non è da escludere che nel contratto venga inserita un’opzione per la stagione successiva.