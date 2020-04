La squadre di Serie A scaldano i propri motori. Fino al 13 aprile è impossibile fare allenamenti di gruppo, ma c’è chi vede la speranza di poter tornare a farlo dopo quella data. Per questo motivo le società stanno richiamando i propri giocatori che sono all’estero per farli ritornare alla base. La Fiorentina in questo momento ha un solo elemento della propria rosa che non sia a Firenze ed è Franck Ribery, tornato in Germania prima che l’emergenza esplodesse in maniera fragorosa. Lì, il campione francese, ha portato avanti anche il suo lavoro di riabilitazione che, a questo punto, può dirsi praticamente concluso.

Qualora dovesse ripartire il campionato, Iachini sicuramente si ritroverebbe a disposizione questa carta importante che non c’è mai stata dal momento del suo arrivo. Una risorsa che potrebbe permettere alla Fiorentina di chiudere bene una stagione che ha avuto pochi alti e diversi bassi.