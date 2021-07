Fiorentina: Ritorna l’idea Papu Gomez. Il grande scoglio che il club viola dovrà superare

Nella giornata di ieri ha ripreso quota anche un’altra idea di mercato che la Fiorentina aveva portato avanti tempo fa: riportare in Italia, Papu Gomez, passato dall’Atalanta al Siviglia lo scorso inverno.

Lo scoglio che il club viola dovrà superare in questa particolare situazione è quello economico. Il costo del cartellino del Papu supera i 17 milioni di euro e il Siviglia (oltre a non essere convinto dell’operazione) non è intenzionato a concedere sconti o affrontare formule che portino a dilazioni di pagamento come prestito e diritto di riscatto. A scriverlo è stamani La Nazione.