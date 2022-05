Fiorentina-Roma: Come seguire la partita in DIRETTA TV

La partita fra Fiorentina e Roma caratterizzerà questo lunedì a livello calcistico.

L’incontro del Franchi (fischio d’inizio alle ore 20.45) sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Per guardare il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming. Dopodiché gli abbonati dovranno collegarsi tramite app sulla propria smart tv oppure collegare al televisore una console Playstation o Xbox, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvision Box.

In alternativa la gara sarà visibile in streaming su dispositivi mobili quali pc, smartphone o tablet tramite app o sito DAZN.

Per chi non avesse la possibilità o la volontà di accedere ai contenuti tv a pagamento, ricordiamo che ci sarà la diretta testuale, gratuita, seguitissima e coi vostri commenti su Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale.