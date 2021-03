La Sampdoria travolge la Fiorentina Primavera a Bogliasco. Non bastano Pierozzi e Spalluto, espulso Fiorini

Pomeriggio caldo in quel di Genova per la Fiorentina Primavera che, dopo la bella vittoria del weekend, sfida la Sampdoria in Liguria nella 14° giornata del Campionato. Dalle 15.00 segui la Diretta testuale del match a cura di Fiorentinanews.com. La formazione di Aquilani è chiamata ad una grande prestazione per continuare la risalita in classifica, contro un avversario che occupa una posizione di vertice.

FIORENTINA- Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Corradini, Bianco, Neri, Milani; Munteanu, Spalluto.

A disp.: Ricco, Giordani, Gabrieli, Gentile, Tirelli, Amatucci, Saggioro, Toci, Sene, Ghilardi, Falconi, Favasuli.

All.: A. Aquilani.

Finisce qui. La Sampdoria batte per 4-2 la Fiorentina a Bogliasco. Una dura sconfitta per la squadra viola che concede troppo facilmente quattro reti ai blucerchiati. Le reti dei padroni di casa portano le firme di Napoli, Siatounis, Di Stefano e Giordano. Per la Fiorentina in gol Pierozzi e Spalluto su rigore. La squadra di Aquilani perde anche Fiorini, che rimedia il rosso, restando ancora invischiata nelle zone basse della classifica a quota 16 punti, a stretto contatto con i playout. Domenica la Primavera viola affronterà un’altra ottima compagine come il Sassuolo, per tentare di risalire la china in un’annata molto difficoltosa, sulla falsariga della prima squadra.

90+2′ Esce Giordano ed entra Canovi per la Samp.

90′ 5 minuti di recupero.

89′ Bel suggerimento di Amatucci per il taglio di Pierozzi che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta di testa.

87′ GIORDANO! Il mancino del numero 6 sampdoriano finisce alto di poco sopra la porta di Brancolini.

86′ Entrata pericolosa di Favasuli che rischia il rosso per un brutto fallo su Brentan. L’arbitro Scarpa per fortuna lo ammonisce soltanto. Punizione invitante ai 16 metri dalla porta viola per la Samp.

83′ Due cambi per la Fiorentina: entrano Amatucci e Sene, fuori Spalluto e Neri.

82′ Attacca a testa bassa la Fiorentina, Toci prima e Pierozzi poi si incuneano in area di rigore senza però riuscire a pungere la porta dei padroni di casa.

80′ Neri serve Spalluto che è bravo a girarsi su Obert ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Zovko.

80′ Spalluto favorisce Tirelli che prima vede ribattuto il proprio tiro, quindi calcia ancora ma non crea problemi a Zovko che blocca senza difficoltà.

79′ CHITI! Bianco pennella a centroarea, Chiti stacca e Zovko si tuffa mettendo in corner.

78′ Fiorentina avanti alla ricerca del gol che possa portarla ad un passo dalla Sampdoria. Neri guadagna una punizione ai 30 metri.

75′ Terzo cambio in casa viola. Esce Munteanu ed entra Toci per la Fiorentina.

73′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Spalluto è freddissimo dagli 11 metri e spiazza Zovko. 4-2. La Fiorentina tenta di ritornare a contatto con la Samp.

73′ RIGORE PER LA FIORENTINA. Bianco viene atterrato in area da Somma.

69′ Cambio per Aquilani: dentro Favasuli e fuori Corradini. Debutto assoluto in Primavera per il centrocampista classe 2004.

67′ SPALLUTO! Intervento provvidenziale ancora del portiere bosniaco della Samp, che respinge il tiro dell’attaccante viola sull’invito di Neri. Non riesce a riaprire la gara la Fiorentina.

65′ ESPULSO FIORINI. Ristabilita la parità numerica a Bogliasco. Doppio giallo per il capitano viola, apparso molto nervoso da inizio ripresa. Va detto che nell’occasione è apparso eccessivo il provvedimento dell’arbitro Scarpa.

63′ Scontro fortuito tra Chiti e Frison che non comunicano su un pallone alto. Per fortuna i due centrali viola possono riprendere il loro posto in campo.

62′ Doppio cambio per Tufano. Per la Samp escono Ercolano e Di Stefano, entrano Francofonte e Somma.

61′ PIEROZZI! Servito bene in area l’ex Rifredi si accentra e prova a battere Zovko col destro a giro: pallone fuori di poco.

59′ ESPULSO ANGILERI. Spiraglio per la Fiorentina dopo che ingenuamente il numero 2 di casa rimedia il doppio giallo per un’entrata completamente fuori tempo su Bianco. Samp in 10.

58′ NERI! Bianco si accede, salta Brentan e serve un gran pallone per il centrocampista pisano, conclusione col destro e grande parata dell’ottimo Zovko, senza dubbio finora in grande spolvero.

55′ Ammonito Fiorini che entra in ritardo sullo sloveno Prelec.

54′ Ci prova ancora il romeno Munteanu, stavolta da posizione più favorevole sul servizio di Corradini, tiro alto dell’attaccante viola, che non riesce oggi ad aggiustare la mira dopo la doppietta col Milan.

54′ Munteanu prova il tiro dai 20 metri, conclusione molto imprecisa e pallone alto sopra la traversa.

53′ Inizio di ripresa molto impreciso da parte della Fiorentina. Tanti errori in impostazione e rifinitura dei ragazzi viola e diventa così difficile mettere in difficoltà la retroguardia sampdoriana.

50′ Ercolano spinge a destra e riesce a superare Corradini e Pierozzi, sbagliando però il cross, che termina sull’esterno della rete.

48′ Bianco salta secco Angileri che lo mette a terra. Ammonito l’esterno destro della Samp.

46′ Subito una sostituzione per Aquilani. Dentro Tirelli e fuori uno spento Milani.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. A Bogliasco dopo 45′ la Fiorentina di Aquilani è sotto addirittura per 4-1. Reti di Napoli, Siatounis e Di Stefano, quindi la rete gigliata di Pierozzi e il poker di casa con Giordano.Troppo morbida a dir poco la fase difensiva della squadra viola, che ha concesso ben 4 reti ai blucerchiati senza il minimo sforzo. Servirà un secondo tempo memorabile per tentare di tornare in Toscana almeno con un punto.

45′ 2 minuti di recupero.

43′ Manovra pregevole della Fiorentina, che scambia nello stretto con Milani e Munteanu, il romeno si libera e calcia col sinistro ma troppo debolmente, nessun problema per il portiere blucerchiato.

42′ SPALLUTO! Cioccolatino di Bianco per Spalluto che da due metri spara addosso a Zovko in uscita. Clamorosa occasione fallita dall’attaccante pugliese.

38′ MUNTEANU! Bel dribbling e poi gran botta del romeno col destro, vola Zovko e respinge il tiro dell’attaccante della Fiorentina.

37′ GOL DELLA SAMPDORIA. Neanche il tempo di riprendere fiato ed arriva il quarto gol della Sampdoria. Ancora tutto troppo facile per i calciatori blucerchiati. Stavolta è Giordano a farsi beffe di Milani e sparare col destro all’angolino. 4-1, tutto da rifare per la Fiorentina.

34′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA. Pierozzi! Grande palla di Neri a tagliare il campo col destro ed a cercare l’inserimento dell’esterno viola che brucia Ercolano, infilando col sinistro sotto la traversa. 3-1, gara riaperta.

33′ Scontro tra Chiti e Di Stefano, ad avere la peggio è l’attaccante della Sampdoria, che resta a terra e riceve ora le cure dello staff medico.

30′ TRAVERSA DI FIORINI. Gran conclusione di Fiorini e Zovko devia sulla traversa. Milani sulla ribattuta è impreciso ma il gioco si ferma per la posizione irregolare del numero 7 della Fiorentina. Non è certo fortunata la squadra di Aquilani.

29′ Fallo su Spalluto ai 16 metri e punizione interessante per la Fiorentina. Sul punto di battuta Fiorini.

26′ GOL DELLA SAMPDORIA. Prelec fa quello che vuole umiliando i difensori viola in velocità e potenza, prima di mettere al centro un pallone perfetto per l’accorrente Di Stefano che deposita nella porta sguarnita. 3-0 dopo neppure 30 minuti di gioco. Semplicemente inadeguato l’atteggiamento della retroguardia gigliata nella circostanza.

24′ Continua ad attaccare la Fiorentina ma la Sampdoria è messa molto bene in campo, e non concede spazi sensibili ai giocatori gigliati.

22′ Calcio d’angolo viola e chiusura in extremis di Obert su Spalluto. Il centravanti viola viene bloccato proprio appena prima di calciare in porta.

21′ Buon fraseggio tra Corradini e Bianco, quest’ultimo scarica per Munteanu che controlla e calcia col piatto destro, tiro deviato in corner dalla difesa blucerchiata.

18′ GOL DELLA SAMPDORIA. Tutto troppo facile per la squadra di casa che attacca sulla destra trovando un’autostrada. Cross di Angileri, Di Stefano tocca di testa favorendo Siatounis che controlla col petto e infila al sette Brancolini. 2-0. Molto scollata la difesa viola nell’occasione, ed ora sono due le reti da recuperare per i ragazzi di Aquilani.

16′ Contropiede viola e Pierozzi cerca il tiro a rientrare col destro dopo la buona giocata di Spalluto, Zovko può bloccare facilmente la conclusione centrale del jolly cresciuto nel Rifredi.

16′ Dopo un buon avvio la Fiorentina si ritrova sotto a Bogliasco ed ora dovrà cercare di reagire e rientrare in gara.

14′ GOL DELLA SAMPDORIA. Napoli. Punizione di Brentan, deviazione aerea di Fiorini e sul secondo palo è tutto solo il terzino blucerchiato che spedisce da pochi passi alle spalle di Brancolini. 1-0.

13′ Giordano si incunea nella metà campo viola e viene steso da Corradini al momento dello scarico per Brentan. Punizione interessante per la Sampdoria.

12′ Intervento duro di Frison su Di Stefano, l’arbitro Scarpa lo redarguisce risparmiandogli un giallo che ci poteva stare eccome.

10′ MUNTEANU! Bella trama imbastita dalla Fiorentina, l’ex Viitorul si allarga sulla destra e va al tiro da posizione defilata, trovando la respinta in corner del bosniaco Zovko.

9′ MILANI! Altra ottima azione viola, con il numero 7 romano che scarica da fuori con l’esterno destro, pallone fuori di poco alla sinistra di Zovko.

8′ Manovra molto bene la Fiorentina. I ragazzi del rientrante Aquilani girano il pallone da destra a sinistra con qualità e grande organizzazione.

4′ BRENTAN! Risponde subito la Samp che attacca ancora sul versante mancino, sfera che giunge a Brentan inseritosi sul secondo palo, tiro potente col destro del rifinitore ligure e Brancolini risponde presente distendendosi alla propria sinistra e respingendo la sfera.

3′ MUNTEANU! Bianco si gira pregevolmente sull’invito di Chiti e favorisce l’inserimento di Munteanu, il romeno controlla ed è rapido ad andare al tiro col destro, pallone fuori di pochissimo alla sinistra di Zovko.

1′ Avvio gagliardo della Sampdoria che spinge a sinistra con Napoli che va al traversone, traiettoria insidiosa che non riesce però a favorire nessun calciatore blucerchiato: l’azione sfuma.

1′ Partiti. FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Sampdoria-Fiorentina. Aquilani costretto a fare a meno di Ponsi per infortunio e di Agostinelli, che sconta la terza delle cinque giornate di squalifica rimediate contro il Torino.