Fiorentina-Sassuolo: come seguire la partita in DIRETTA TV

La sfida tra Fiorentina e Salernitana in programma domani al Franchi con inizio alle ore 12.300, verrà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva da DAZN e Sky Sport, con la visione che sarà, ovviamente, a pagamento.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite), mentre per vedere la partita sulla piattaforma streaming di sarà sufficiente scaricare l’app di DAZN su una moderna smart tv o in alternativa, se ne si è sprovvisti, collegando la tv a dispositivi come TIMVISION BOX, a console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per chi non volesse o non potesse accedere a questi servizi a pagamento, ricordiamo che Fiorentinanews.com proporrà la consueta, seguitissima, diretta testuale.