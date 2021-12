Fiorentina, Sassuolo e la doppia partita tra campo e mercato

Tra due giorni il Sassuolo sarà di scena al Franchi contro la Fiorentina. Una partita tra due squadre che amano il bel gioco, ma anche l’occasione per approfondire alcune vicende di calciomercato.

Da Berardi (il preferito da Italiano) a Scamacca, fino a Raspadori, il club viola, in momenti diversi ha cercato di aprire una corsia di mercato con il Sassuolo, scontrandosi però (e sempre) con pretese economiche sempre al massimo.

Se la posizione di Berardi sembra destinata a scivolare in secondo piano dopo l’ok all’affare Ikonè, i movimenti su Scamacca per l’estate si sarebbero complicati molto a causa dell’inserimento della Juventus. I bianconeri puntano a chiudere per l’attaccante a gennaio per poi averlo a giugno. Raspadori? Tutto può succedere e domenica potrebbe essere l’occasione per riparlarne. A riportarlo è La Nazione.